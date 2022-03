Egy jóképű brit tűzoltó bebizonyította, hogy a jó megjelenés akár átok is lehet, miután férfiak sora lopta el a képeit, hogy Tinder-randikat csaljon ki fiatal lányoktól.

A 25 éves Lewis Croker még tavaly tűnt fel barátnőjével közösen egy angol valóságshow-ban, arra azonban ő sem számított, hogy népszerűsége akkora lesz, hogy pár hónappal később többen is kvázi ellopják majd a személyiségét. A fiatal férfi először viccesnek találta, amikor az egyik barátja egy Lewis Millard néven futó profilt mutatott neki, mely az ő képeit használta, később azonban, amikor rájött, hogy nem erről az egy esetről van szó, már őt is zavarni kezdte a jelenég.

Próbálom a vicces oldaláról megközelíteni a dolgokat, ahelyett hogy hagynám, hogy idegesítsen, de egy hamis Instagram-fióknak például még nálam is több követője van! A barátnőm utálja, mert más nőknek üzengetnek a nevem és az arcom alatt! Néhány otthoni barátnője még rá is írt, hogy összematcheltek velem Tinderen, és randira is hívtam őket, miközben nyilvánvalóan nem én voltam