A One Direction egykori frontembere őszintén vallott magánéleti gátlásairól.

Fotó: Kevin Mazur / Getty Images Hungary

A fiatal énekest még 2010-ben, a brit X-Faktor hetedik évadában fedezték fel, amikor is egyéni fellépését követően a zsűrik úgy döntöttek, hogy néhány többi társával együtt hozzák létre a One Direction nevű fiúegyüttest. Ezt követően banda elképesztő sikereket ért el világszerte, de Styles szólókarrierbe kezdése óta még nagyobb világsztárrá nőtte ki magát. A Better Homes & Gardensnek adott interjújában, arról vallott most, hogy milyen intimitással kapcsolatos gondjai voltak ebben az időszakban.

Sokáig úgy éreztem, hogy az egyetlen dolog, ami egyedül az enyém, az a szexuális életem. Annyira szégyelltem magam miatta, szégyelltem annak a gondolatát, hogy az emberek egyáltalán tudják, hogy szexeltem, nem is beszélve arról, hogy kivel

— mondta az énekes. Styles elmesélte azt is, hogy sokat gondolkodik az autonómia és a magánélet kérdéseiről. Mostanra viszont annak a fontossága fogalmazódott meg benne, hogy megjelenésében és művészetében is, mindenki elfogadására és nyitottabbá válása felé mutasson.