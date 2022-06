Az énekesnő beszállt egy dal erejéig Down For Whatever csapatába.

Voltam/Leszek címmel jelent meg a Down For Whatever új dala, amelyben Pásztor Annával üvölt versenyt a banda frontembere.

„Én nagyon szerettem volna, ha egy énekesnőt hívunk, és ahhoz képest, hogy Anna stílusa, a színpadon való megjelenése, meg a dalai mások, valahogy mégis köthetők a mi világunkhoz. Ahogy íródott a dal, nekem egyébként rögtön az ő hangja szólalt meg a fejemben. Szinte hallottam, hogy a verze mennyire jól állna neki” – nyilatkozta Diószegi Kiki, aki ugyan már többször közreműködött más zenekarok dalaiban, a saját bandájában ez az első olyan számn, amelyben vendégénekes szerepel.

Bár a rock nem áll távol a metáltól, Pásztor Anna kicsit azért tartott az együttműködéstől.

„Csuklottam, amikor Kikiék megkerestek. Mindig félek az ilyen kollaborációktól, mert úgy gondolom, a saját magam által írt dalokat tudom a legjobban előadni, hiszen azok lélekből jönnek. Ez a dal viszont valamiért azonnal megtetszett, és ami nagyon érdekes, hogy pont a felkérés előtt pár nappal írtam egy mondanivalójában nagyon hasonlót magamnak is" – fogalmazott az énekesnő.

A klip a gitáros Császár Róbert munkáját dicséri, aki az egyébként játékok fejlesztésénél és filmprodukcióknál alkalmazott Unreal Engine 5 nevezetű szoftvert használta a videó elkészítéséhez. A dalt élőben először június 23-án, a VOLT Fesztiválon hallhatja a közönség.