Megkaptuk az első előzetest a Magyarországon is forgatott The Munstershez, amire nehéz szavakat találni.

Fotó: YouTube

Rob Zombie álmodta újra a 60-as évek végén futott sorozatot, amiben egy szörnyekből álló család igyekszik beilleszkedni egy amerikai kertvárosba. A zenész-rendező filmje megkapta a maga első előzetesét, amihez nehéz bármit hozzáfűzni, inkább nézze meg magának mindenki.

A képivilág egyébként nyilván szándékosan idézi az 50-60-as éveket, ám Rob Zombie korábbi munkásságából kiindulva, akkor sincs sok okunk bizakodni.

A The Munsterst 2022 szeptemberében kerül mozikba az USA-ban, de elérhető lesz a Peacock streamingszolgáltatónál is, magyar megjelenésről egyelőre nincs információ, de talán nem is baj.