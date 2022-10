A VV3 győztese beosztotta az álomnyereményét.

Fotó: youtube

Nagyot fordult a világ közel 20 évvel ezelőtt Gyukin Milovánnal, azaz VV Milóval, miután megnyerte a Való Világ 3. évadát. Az épp hogy leérettségizett tinédzser egy szempillantás alatt lett az ország kedvence, a rajongók és felkérések hálójában azonban ő inkább a tévéképernyő másik oldalán találta meg önmagát, szerkesztői, majd filmes karrierbe kezdett. Milo tudatosan távolodott el a reflektorfénytől, és ahogy az most a Palikék Világa by Manna legújabb epizódjából kiderült, a valóságshow főnyereményével is legalább ilyen megfontoltan bánt.

„Nagyon sokáig beosztottam azt a pénzt, hogyha ezt lehet mondani, akkor még most is van belőle” – kezdte válaszát az erről érdeklődő kérdésre az egykori VV-játékos, akinek valószínűleg közgazdász végzettsége is segített abban, hogy a lehető legjobban fektesse be millióit.

Eltelt 18 év, vettem lakást, amit utána eladtam, egy picit azért megforgattam azt a pénzt, amennyire lehet. Az egyetem alatt abból éltem, de költeni nagyobb dolgokra sosem költöttem, a család és az ismerősök mindig rácsaptak a kezemre, ha volt olyan ötletem... Próbáltam beosztani hosszú időn keresztül. Most ki merem jelenteni, hogy valamennyi még van belőle

— ismerte el Milo, hozzátéve: több máig használt technikai eszköze, felszerelése is abból a pénzből lett vásárolva. Mint mondta, egyébként nem tartja szorosan a kapcsolatot egykori villatársaival, bár időnként azért beszélnek, és tudják, mikor mi van a másikkal.