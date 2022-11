Nem véltelen, hogy óvatosan bánnak a pontszámokkal.

Fotó: TV2

Immáron 5. hete, hogy újra izzik a Tv2 stúdiójának táncparkettje a Dancing with the Stars szereplőinek hála. A versenyzők adásról adásra igyekeznek a lehető leglátványosabb, legprofibb produkciókat színpadra állítani, ám a műsor zsűrijét úgy tűnik, nem könnyű lenyűgözni, hiszen 10 pontot még senki sem kapott tőlük. Ennek okáról most maga Ördög Nóra és Juronics Tamás mesélt a Mokkában.

„Én örülök egyébként, hogy eddig nem durrant el ez a tízes, mert nagyon beszorítottuk volna magunkat. Még van egy csomó hét van előttünk, van még bőven fejlődési lehetőség a párosok előtt” – kezdte a műsorvezető, hozzátéve: ők is érzik egyébként, hogy már egy ideje rajtuk van a maximális pontszám miatti nyomás, utólag pedig úgy látja, volt produkció, ami megérdemelte volna a 10 pontot.

De ha akkor kiadtuk volna, akkor már nem lenne igazi motivációja a versenyzőknek.

Szavaival Juronics is egyetértett, aki így egészítette ki zsűritársa gondolatait:

„Szerintem még várhatunk ezzel. Mindenkinek megvan az esélye, hogy azon az estén egy szuperet produkáljon, és akkor mi nyitottak leszünk arra, hogy tíz pont legyen.”

Ahhoz, hogy valamely duó kiérdemelje a legjobb értékelést, Ördög szerint két dologra lesz szükség: hogy a tánc-koreográfia lehengerlő legyen, illetve, hogy érzelmileg, hangulatban is adjon egy pluszt, ami egészen a közönség és a zsűri szívéig hatol.

„Külön-külön már mind a kettőből volt bőven, de valahogy ez a kettő még nem állt össze.”

Pachmann Péter kérdésére azt is bevallották, szerintük mostanra nagyon kiegyenlített lett a mezőny, az előző adás pontszámai is azt bizonyítják, többnyire egy szinten vannak a párosok.

„Sok váratlanul jól teljesítő páros van most. Nagyjából már elvesztettük azokat, akiknek nem volt ösztönösen annyi tehetsége a tánchoz, mint mondjuk azoknak, akik még versenyben vannak. De nagyon sok meglepetést okoztak azok is, akiket középmezőnybe soroltunk az első pár alkalommal. Mondjuk a két Bence, Vavra Bence és Iványi Bence is nagy meglepetés” – zárta a beszélgetést Ördög Nóra.