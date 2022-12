Bizonyára sokan vakargatják a fejüket kétségbeesetten a karácsony közeledtével azon gondolkodva, hogyan és hova fogják felállítani a fenyőfát apró otthonukban. Az ilyen problémákkal küszködő emberek segítségére sietett most egy angol áruház, piacra dobták ugyanis a helyspórolásból jelesre vizsgázott „fél-fenyőfát”, ami, ahogy arról neve is árulkodik, egy hosszában kettévágott műfenyő.

A vásárlók már most odáig vannak az innovatív termékért, amely előre fel van szerelve LED-égőkkel, így nem kell a lámpasor kibogozásával bajlódni, ráadásul valóban elfér még a legkisebb lakásban is, sőt, szemből nézve nem is lehet megmondani, hogy nem egy átlagos karácsonyfáról van szó. A műfenyő nem létező hátsó fele pedig több közvélemény-kutatás eredménye alapján keveseknek hiányzik, mivel a legtöbben úgyis csak felesleges nyűgnek tartják azt feldíszíteni.

(via The Sun)