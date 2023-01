Egy instagramos kérdezz-felelek során mesélt őszintén egészségügyi problémáiról Kárpáti Rebeka egykori szépségkirálynő. A műsorvezetőként és saját ruházati márkája miatt is ismert Kárpátit korábban inzulinrezisztenciával és pajzsmirigyproblémákkal diagnosztizálták, ezzel kapcsolatban érdeklődött több követője, hogy is van mostanság.

„Lényegében pajzsmirigy-alulműködésem van” – kezdte Instagram-sztorijában a modell, hozzátéve: emiatt gyógyszereket is szed.

„Picit mostanában próbálok odafigyelni a táplálkozásra, kevesebb trash kaját eszem, ebben a rossz időben nem, de próbálok futni, tehát harmonizáltabban telnek a napjaim étkezés, gyógyszerszedés szempontjából. Ezek segítenek, látom is az eredményét. Ugyanakkor azt is látom, ha nem szedem be a gyógyszert normálisan egy hétig, akkor jönnek a tünetek, nem vagyok olyan jól” – idézte a Ripost Kárpátit, aki elismerte, bár az inzulinrezisztenciára is próbál odafigyelni, eddig nem járt sok sikerrel.