2021 decemberében a 26 éves Kirsten Robertson szabadúszó művészmenedzser és a közösségi oldalát kezelő párja, a zenei producer Lewis Cullen Swansea-ből úgy döntöttek, hogy otthagyják a hétköznapi állásukat meg a borsos bérleti díjjal járó albérletüket, és továbblépnek.

Miután szétnéztek a drága lakáspiacon szülőhelyükön, Walesben, úgy döntöttek, hogy vesznek egy lakóautót, amit el is neveztek Corának. A furgon megvásárlásához ugyan kölcsönt vettek fel, és most havonta törlesztenek, de ezt még így is lényegesen olcsóbbnak találták, mint a régi házuk bérleti díját. Azóta is a vásárolt furgonban laknak, miközben távolról dolgoznak, és mióta közel két éve útnak indultak, már hét országban jártak, köztük Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban.