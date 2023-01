Ki emlékszik még a VV4 „plasztikcicájára”, Szandikára?

A Való Világ negyedik évadában tűnt fel többek közt Baukó Éva, Nádai Anikó, Young G Béci, illetve végül a győzelmet is behúzó Nagy Alekosz mellett Szandika, azaz Lőrincz Alexandra is, aki ugyan a nézők egyik favoritja volt, a műsor óta teljesen eltűnt a köztudatból.

A VV jelzőtől nagyon szabadulni akaró nő megbánta már a valóságshow-t, ahogy a plasztikáztatást is. A lassan 10 éve civil életet élő, fodrászként dolgozó Szandi most a Palikék világa by Manna műsornak volt a vendége, ahol elmesélte, miért döntött úgy, hogy a műsor után nem kér többet a rivaldafényből.

„Én széthakniztam az agyam, jártam boldog-boldogtalannál. Egy darabig ment, de utána nem kellett olyan sok, hogy azt mondjam, hogy ácsi. [...] Én azért is tűntem el, mert nem akarok az emberek céltáblája lenni, rajtam ne gúnyolódjanak, ne élcelődjenek, ne nevessenek ki, ne kövezzenek meg.”

Mint mondja, nemcsak magát, de szeretteit, családját sem szeretné ennek kitenni a jövőben sem, így arról, hogy visszatér-e valaha a média világába, konkrét véleménye van:

„Folyamatosan hívnak, és én mindig nemet mondok. Nekem többet ér a nyugalom.”