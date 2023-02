Ez a tűzoltó, aki testének 90 százalékát beborította, valószínűleg a villág legtöbb tetoválással rendelkező lánglovagja. A Zürichből származó 44 éves Andreas Stauffiger önkéntes tűzoltó mindig is szerette a tetoválásokat és testmódosításokat, amit 18 évesen kezdett el. Mostanra több mint száz egyedi tetoválás van a testén, és további hat készülőben. Andreas a szemgolyóit is tetováltatta és a nyelvét is felhasította. A tűzoltót a múltban kritikák is érték emiatt, az emberek rasszistának vagy bűnözőnek tartották, de ő ragaszkodik ahhoz, hogy semmi sem áll távolabb az igazságtól. Andreas különböző mértékű reakciókat kapott a tetoválásaival kapcsolatban, de ő mindig is nagyon nyugodt ember volt, sőt, azt mondja, lehetetlen feldühíteni, így még a negatívumok sem találnak visszhangra.

„Mentés közben sem bánnak velem másképp, és szerintem ez az egyenruha és a sisak miatt van. – mondta Andreas – Szerintem egy ijesztő helyzetben nagyon könnyen elnéznek bármit. Tapasztalatom szerint a bajbajutottak csak örülnek, hogy segítséget kapnak. A tetoválásaim ebben a pillanatban lényegtelenek, soha nem kaptam negatív visszajelzést. Ki vagyok képezve arra, amit csinálok. Vannak félelmeim, mint minden normális embernek, ezen nem változtat az, hogy tűzoltó vagyok. Félek a magasságtól, és nagyon utálok vezetni. Képes vagyok azonban legyőzni a félelmeimet, és végzem a munkámat. Nem vagyok hős vagy ilyesmi. Úgy döntöttem, hogy ezt csinálom, mert ez a szenvedélyem, az életem”.