Rozs Gergely januárban kezdte meg katonai kiképzését, ennek apropóján osztotta meg véleményét a műsorvezető.

Katonának állt Rozs Gergely, az Exatlon Hungary korábbi versenyzője, aki eddigi tapasztalatairól csütörtök reggel mesélt a Mokkában. A férfi januárban kezdte meg kiképzését, hamarosan ugyanis a várpalotai egység testnevelő tisztje lesz.

„Nem azt mondom, hogy szeretem sanyargatni a testemet, de szeretek elmenni egyfajta végletekig. Megnézni, mit bír a testem satöbbi. Mindemellett természetesen közösség az egyértelmű irányelv, családiasságot, illetve bajtársiasságot tanultam. Az alapkiképzés során is megtapasztaljuk tényleg azt, hogy vállt vállnak vetve küzdünk egymás mellett, itt gondolok a terepgyakorlatokra. Úgy gondolom, hogy ez még jó sok fiatalra ráférne” – kezdte a férfi, akinek szavaival Iszak Eszter is egyetértett.

„Mi otthon is nagyon sokat szoktunk a barátaimmal is beszélgetni arról, hogy a mai fiatalságra is ráférne legalább egy féléves katonaság. Egyébként én még azt gondolom, hogy a nőknek sem ártana. Egy picit, tényleg amit te is mondtál, ad olyan fajta gondolatiságot, ami lehet, hogy hiányozna vagy hiányzik a mai fiatalokból, beleértve esetleg akár magamat is – amennyiben én még fiatalnak számítok” – vette át a szót a műsorvezető. Rozs szerint a katonai kiképzés sokat fejleszt az önbizalmon, a résztvevők megtapasztalhatják, mire képes a testük, illetve hogyan tudnak együtt dolgozni csapatban is.

