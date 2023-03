Fotó: YouTube

Már streamelhető az HBO Maxon a The Last of Us 8. epizódja, nemrég pedig megkaptuk az évadzárónak is az előzetesét. Ellie és Joel utazása a végéhez közeledik, a most kiadott trailer azonban semmi jót nem ígér hőseink számára.

Az évad befejező epizódjának előzetesét alább tekintheti meg: