Fotó: YouTube

Újabb őrült ötlet pattant ki fiatal youtuberek fejéből, amihez szükségük volt egy Tesla Model 3-ra, négy hatalmas szekérkerékre és egy emelődarura. A WhistlinDiesel nevű YouTube-csatornán csakis ehhez hasonló eszement „autótesztek” lelhetők fel, mostani videójukat a gyerekeknek szánt, nagy kerekű távirányítós autók ihlették.

Legnagyobb meglepetésünkre az átfordított járgány továbbra is vezethető maradt, még ha nehézkesen is, de tudtak menni egy kört a három méter átmérőjű vaskerekekkel. A látottak persze mindenkit csodálkozásra bírnának, értelmét a szórakoztatáson túl nem is érdemes keresni. Természetesen, ahogy az ilyenkor lenni szokott, az autó megállíthatatlanul haladt az elkerülhetetlen végzetébe, magyarán csúnya vége lett:

(via Player.hu)