Most, hogy több hétnyi huzavona után véget ért Selena Gomez és Hailey Bieber online háborúja, az énekesnő máris új dolgokra koncentrálhat – erről árulkodik legutóbbi Instagram bejegyzése is, amit egyébként maga a modell is beszivecskézett.

Gomez ezúttal egy régebbi bikinis fotót mutatott magáról rekordmennyiségű követőjének, ahol még szőke hajjal látható, így elsőre nem is egyszerű felismerni rajta a Gyilkos a házban sztárját. Rajongói azonban mégsem ezzel, hanem inkább alakjával voltak elfoglalva, elárasztva őt dicsérő és pozitív kommentekkel.

„Jön a nyár! Rengeteg izgalmas dolog érkezik!” – fogalmazott bejegyzésében a színésznő, bár azt nem árulta el, pontosan mit is értett ez alatt. Új filmszerep? Új album? Hamarosan minden bizonnyal kiderül.