A műsorvezető szereti, ha a férfi sugározhatja az erőt.

Papp Gergőt frusztrálja, ha párja magasabb nála, szerinte ugyanis a férfinak kell az erőt sugároznia a kapcsolatban. Erről a Reggelibe bejelentkezve mesélt, felidézve, hogy már kamaszkora óta érzi, ez nem túl szerencsés felállás.

„Ne az legyen, hogyha valahol megjelenünk, akkor az egyébként gyönyörű, manöken alkatú csaj magasabb a pasinál. Be kell valljam, hogy a közeli múltban is ment már azért félre, vagy szűnt meg kapcsolatom, mert a lány érezte, hogy ez engem zavar, és mondta, hogy ő ezzel nem tud versenyezni, nem tud alacsonyabb lenni. Márpedig engem sajnos zavar” – kezdte Papp, aki nem csak saját-, de mások esetében is furcsának tartja a nem megszokott magasságkülönbséget.

„Lesajnálnivalónak éreztem mindig is, ha láttam az utcán jövet-menet egy szerelmespárt, ahol a pasi a válláig ér a csajnak” – vallotta be a tévés, egyúttal bocsánatot kérve mindenkitől, akit ezzel esetleg megbánt.