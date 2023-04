Kétgyermekes édesanya lett az énekesnő.

Világra jött Gyulai Viktória, azaz Fresh Viki második gyermeke, számolt be róla az énekesnő az Instagram-oldalán. A bejegyzésből és az ide kattintva megtekinthető fotóról kiderül, Gyulai családja egy kislánnyal bővült, aki a magyar költészet napján, azaz április 11-én látta meg a napvilágot, érkezéséhez pedig édesanyja megannyi követője, köztük Horváth Éva és Tatár Csilla is gratulált. A Fresh együttes egykori tagjának van már egy kisfia is, Samu, aki idén ünnepli majd hatodik születésnapját.