Ígéretesnek tűnik!

Tizenkét évet és 11 évadot követően a közönségkedvenc The Walking Dead-sorozat tavaly a végéhez ért, azonban számtalan új fejezettel fog bővülni a széria univerzuma. A láthatáron levő TWD: Dead Cityben Lauren Cohan (Maggie) és Jeffrey Dean Morgan (Negan) fog össze New Yorkban, illetve Manhattanben, amit elözönlöttek a zombik és az újabb antihősök.

A The Walking Deadben megismert páros múltja nem mondható éppen barátinak. A Megváltók egykori vezetője még a hatodik évad végén számolt le Glennel, aki Maggie szerelme és gyermekének apja volt, amiért a lány bosszút is akart állni. A zombis sorozat utolsó évadaiban Negan karaktere azonban jelentős fordulatot vett, és a hősök segítségére vált, ezért nem lehetetlen, hogy a páros kényszerű szövetségre lép. Ehhez persze nyomós indokra volt szükség a készítők részéről, amit meg is kapunk. A páros ugyanis azért indul New York Citybe, valamint a külvilágtól elvágott Manhattanbe, hogy kiszabadítsa Maggie gyerekét, Hershelt, aki a szintén tragikus sorsú nagyapja után kapta a nevét. Az új környezetben viszont a zombi mellett újabb gonosztevők tűnnek fel, akik hőseink életére fognak törni.

A széria június 18-án indul az AMC-n, előzetesét alább tekintheti meg:

