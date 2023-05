Láthatóan nem jöttek zavarba attól, hogy veszi őket a kamera.

Közeli ismerőseik már tényként beszélnek arról, hogy Marics Peti már más oldalán boldog a Tóth Andival való hirtelen szakítása után. Úgy tudni, hogy a ValMar énekese egy 24 éves színésznővel, Kovács Gyopárral alkot egy párt, aki korábban több hazai sorozatban is szerepelt, de a Rising Star című tehetségkutatóban is szerencsét próbált. A fiatal lány jelenleg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja, de a ValMar új klipjében is feltűnik, szúrta ki a Bors.

A klip a Túl nagy falat című dalhoz készült. Egy, a Reddit nevű platformra felkerülő kulisszák mögötti videó pedig arról árulkodik, hogy Marics és Kovács között működik a kémia. A ma esti premier előtt napvilágot látott képkockák szerint izzik a fiatalok között a levegő, ám a rajongók nem tudták elhallgatni, hogy Marics az előző barátnőjét, Tóth Andit is felkérte arra, szerepeljen a ValMar videóklipjében.

Úristen, de kellemetlen. Minden csajával lesz ezentúl klip? A barátnője helyében csak azért sem aláznám magam tovább ilyennel...

– jegyezte meg az egyik kommentelő. A videót akkor tudja megtekinteni, ha ide kattint.

Marics és Kovács kapcsolata nyílt titok: nemrég egy születésnapra is egy párként érkeztek meg, ahol – egy szemtanú szerint – ki is mutatták, mit éreznek egymás iránt.