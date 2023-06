Csocsesz egy videóinterjú kapcsán elevenítette fel emlékeit a karrierjéről, akinek a nagy áttörést a Dáridó című tévéműsor hozta meg. A beszélgetés során egy megható történetet is megosztott a nézőkkel Zámbó Jimmyről, akivel egykor sokáig együtt is zenéltek. Szóba került a néhai legendás énekes életéről szóló A Király című sorozat is, aminek kapcsán így nyilatkozott:

Nekem az a szerencse megadatott, hogy a Dáridó-turné alkalmával két-három éven keresztül együtt jártuk az országot. Nagy élmény volt ezt a filmet néznem. Jimmyt nagyon nehéz megítélni külső szemmel, egy biztos: olyan tehetség volt, hogy ha Amerikába születik, akkor világsztár lett volna

– mondta a zenész, aki hozzátette: szerinte mindenkinek van jó és rossz oldala. Ugyanakkor úgy emlékszik vissza az egykori énekesre, hogy mindig is nagyon nagy lelke és szíve volt, amiről egy személyes történetet is megosztott.

Turnén voltunk és látta, hogy nem mosolygok annyira, mint szoktam. Kérdezte, hogy »mi baj van Csocseszkám«, és akkor mondtam, hogy a feleségem bekerült a kórházba és elég rossz állapotban van. Rögtön azt mondta, hogy nézzünk egy időpontot és bejön velem a kórházba és próbál segíteni, ott ahol csak tud

– mesélte Csocsesz az esetet, aki a mai napig hálásan emlékszik vissza Jimmy önzetlen gesztusára. Mint mondta, ez a hozzáállás nagyon is jellemző volt a zenésztársára.