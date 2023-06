A pisilés közben készült közös fotón kiakadtak a követők.

Hamarosan érkezik a Sztárban sztár leszek! legújabb évada, amelyben ismét civil jelentkezők mutathatják meg, milyen jól tudják utánozni az ikonikus külföldi és hazai hírességeket. Az előválogatók felvételei már elindultak, a formátum nem változott: a műsort továbbra is Till Attila vezeti, de a versenyzőket támogató mesterek is a régiek; a zsűripultban a negyedik évadban is Tóth Gabi, Köllő Babett, Pápai Joci és Majka foglal helyet.

A korábbi évadokhoz hasonlóan a forgatás igen jó hangulatban telik, a szünetben legalábbis Majka és Tilla jól szórakozott egy friss felvétel tanúsága szerint. A rapper éppen az illemhelyiséget használta, amikor a műsorvezető előkapta a telefonját egy szelfire, hogy megörökítse a pillanatot.

Hopp, Egy WC selfie

– írta a képhez Tilla, akinek kommentben többen is jelezték, hogy ilyesmit nem kellett volna kiposztolnia.