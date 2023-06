Lélegzetelállító felvételeken, ahogy egy fenséges elefánt csorda vonul a Kilimandzsáró-hegy előtt. A képeken egy elefántcsalád porfürdőzik, a háttérben a vulkáni felhőkkel borított hegy csúcsával. Az afrikai szavannákon élő elefánt a világ legnagyobb szárazföldi állata, amely akár 4 méter magasra is megnőhet, és naponta 160 kilógramm növényzetet kell elfogyasztania. A hím és a nőstény elefántnak is van agyara, amely idegvégződésekkel rendelkezik, és amelyet eszközként használnak tárgyak felemelésére, a fák kérgének lehántására, sőt, súlyos szárazság idején még víz után is ásnak vele. Ezeket a gyönyörű képeket Sunny Saha Pramanick természetfotós készítette, miközben szafarin volt a kenyai Amboseli Nemzeti Parkban.

„Tiszta rálátásom volt a hegyre, és még az elefántokról is készíthettem képeket elölről. – mondta Sunny. – Ez volt álmaim felvétele, nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy megörökíthettem. Amikor odaértünk, az elefántok éppen porfürdőztek. Ezt a tevékenységet azért végzik, hogy ápolják a bőrüket, megvédjék magukat a rovarcsípésektől, a hőmérséklet csökkentésétől, vagy csak a napfénytől.”