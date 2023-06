Egy új, elektromos járgányt dobtak a piacra, ami egy hátizsák méretére összecsukható, sőt, értékes használati tárgyak biztonságos tárolásra is használható.

Az Alien-Ish Ongo akár 100 kilogrammot is elbír és van egy lehajtható ülése azoknak, akik kényelmesen hátradőlve szeretnének vezetni. Az amerikai tervezésű jármű súlya mindössze 13 kiló, minden alkatrésze könnyű alumíniumból készült. Egy olyan startupcégtől származik, amely fiatal munkanélkülieket foglalkoztat gyártási és összeszerelési csapatában, többek között varrókként a kézzel készített robogójuk hátizsákszíjához. A New York-i székhelyű vállalat szóvivője szerint az elsőre furcsa kinézetű járgány rendkívül sokszínű. Hátizsákrészében biztonságosan elhelyezhetjük az értéktárgyainkat, ami laptop vagy táblagép is lehet, így akár egy két keréken guruló irodát is kaphatunk. Bár a lelkesedés kissé nagyobbnak tűnik, mint a tényleges innováció, mindenesetre érdekes elképzelést sikerült megvalósítaniuk.