Egy 32 éves férfit kiáltottak ki A kishableány című Disney-klasszikus legnagyobb rajongójának. Nick DeMarco egészen kiskora óta rajong a meséért, amit állítása szerint már több mint ezerszer látott, és nem bírja ki, hogy ne vegyen meg mindent, ami a Disney-meséhez, s annak élőszereplős változatához köthető. Gyűjteménye több mint 25 ezer dollárt (8,42 millió forintot) ér.

Gyerekkora óta az volt a vágya, hogy „kishablegény” lehessen belőle, amit el is ért: két uszonyt is vásárol magának, amikkel az óceánban is szokott csobbanni. Elmondása szerint sokat bántották, amiért ennyire megszállottan szereti Arielt és barátait, de tisztában volt vele, hogy nem egy átlagos fiú.