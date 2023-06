Újra hazánkba látogat a világhírű rapper.

Fotó: Michael Kovac / Getty Images Hungary

A világ egyik legismertebb rappere 16 évvel az előző látogatása óta, tavaly októberben lépett fel a Papp László Budapest Sportarénában. Az Emmy- és Grammy-díjas előadó májusban jelentett be a The Final Lap Tour elnevezésű világ körüli turnéját, amellyel rekordokat döntő debütáló albuma, a Get Rich or Die Tryin 20 éves évfordulóját is ünnepli. A hamarosan induló turnéra már közel 700 ezer jegy kelt el, ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel a rapper most újabb időpontokat jelentett be az európai körúthoz: többek közt egy norvég és egy magyar, valamint egy második birminghami koncertet is az Egyesült Királyságban.

A turné július 21-én indul Salt Lake Cityben, az amerikai szakasz szeptemberben Torontóban ér véget, hogy néhány nappal később már Európában folytatódjon. A magyarországi koncert október 18-án lesz a Budapest Arénában. A koncerteket régi barátja, Busta Rhymes kezdi majd az összes amerikai és európai helyszínen, ahol a rajongók kedvenc slágereit fogják előadni. Az október 18-i budapesti koncertre június 30-án 16 órától indul a teljes körű jegyértékesítés – írta meg a világgazdaság.