Emlékszik még a Budapest TV ikonikus műsorvezetőjére?

Több mint tíz éve visszavonult a nyilvánosságtól, ezért nem sokat lehet tudni róla, ám a Blikk most kiderítette, hogy anya lett Fehér Anettka. Az egykori televíziós első gyermeke tavaly született meg. A lap azt is megtudta, hogy a botrányhősként is emlegetett médiaszemélyiség ismét férjhez ment, s hogy január óta már nem Salgótarjánban, hanem Budapesten él a családjával. Ma, azaz július 3-án ünnepli 50. születésnapját, a különleges évforduló alkalmából jártak utána annak, milyen most az élete.

Nagyon zárkózott nő, nem sokakat engedett magához közel. Sokáig itt élt Salgótarjánban, de folyton költözött, egyik albérletből a másikba. Közben született egy kisfia, vele és a párjával éltek itt. Szeretne végleg leszámolni a múltjával, ezért most is nagyon figyel arra, hogy még véletlenül se bukkanjanak a nyomára. Volt itt egy barátnője, akivel együtt hordták a kicsiket sétálni, de neki se adta meg sem a telefonszámát, sem a lakcímét, kizárólag Facebookon tartják a kapcsolatot

– mesélte a lapnak a betelefonálós műsoráról is elhíresült egykori tévés volt szomszédja. A gólyahírt Fehér Anettka édesanyja is megerősítette.

„A lányom jól van és végre boldog. Rezső halála után nehezen állt talpra, de idővel új életet kezdett, távol a nyilvánosságtól. Visszament tanítani és megismerkedett egy budapesti férfivel, akihez hozzá is ment. Néhány évre a férjével a fővárosból Salgótarjánba költöztek, mert betegeskedtem, így nem akartak egyedül hagyni. Hála istennek, meggyógyultam, ezért visszamentek Pestre, de kéthetente meglátogatnak.

Tavaly februárban Anettnek kisfia született, aki hatalmas örömöt hozott az egész család életébe. A lányom régóta vágyott egy gyermekre, és most sugárzik a boldogságtól. Édesanyaként kiteljesedett az élete, a kisfia tölti ki a napjait. A férjével nagyon szeretik egymást, és hálásak az életükért. Jelenleg is külföldön vannak, ott ünneplik hármasban Anett ötvenedik születésnapját

– magyarázta az asszony, akit a lap a Salgótarjántól nem messze található Nemtiben talált meg. A Budapest TV egykori műsorvezetője sosem titkolta, mennyire vágyik az anyaságra. Néhai férjétől, Forgács Rezsőtől is született volna gyermeke, ám elveszítette a babát.