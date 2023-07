Hatalmasat nőtt a csöppség, aki pont úgy néz ki, mint az apja kicsiként.

Lesifotósoknak sikerült lencsevégre kapniuk a minap Harry herceg és Meghan Markle második gyermekét, Lilibet Dianát. A kétéves kislányról most jelentek meg először fotók idén, a sussexi hercegi pár ugyanis féltve őrzi magánéletét. A csöppséget nem is gyakran mutogatják: azonkívül, hogy első szülinapján közzétettek róla egy fotót, és a tavaly megjelent Netflix-dokumentumsorozatban is felbukkant, nem sokszor lehetett látni a kis Lilit.

A házaspár nem is vitte még a kislányt nyilvános eseményre. A minap kivételt tettek: egy, a montecitói otthonukhoz közeli július negyedikei ünnepségre látogattak ki, ahová Lilibetet is vitték. A kétéves gyermeket apja, Harry herceg vitte, a friss fotókon pedig jól látható a köztük lévő hasonlóság.

(via PageSix)