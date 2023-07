Mint mondja, boldog-boldogtalan háziállatot vehet magához, jóllehet fogalma nincs arról, hogyan kell gondoskodni például egy kutyáról.

Kemény véleményt fogalmazott meg az állattartással kapcsolatban Bebe, azaz Abebe Dániel. A Back II Black énekesének régóta vannak kutyái, többféle négylábú is megfordult otthonában, ezért úgy véli, sokakkal ellentétben pontosan tudja, mi is az a felelős állattartás. A nagy kutyaszerető hírében álló énekes azt is megengedi néha kedvenceinek, hogy az ágyában aludjanak, de meghúzott egy bizonyos határt; az ebeknek például nem hagyja, hogy lenyúlják az ételt az asztalról, és az emeletre sem mehetnek fel.

Magát az állattartást egyébként feltételekhez kötné.

A felelős kutyatartásról beszélünk: az első az ivartalanítás, ami nagyon fontos lenne. Mert akkor nem lenne ennyi kóbor kutya. A másik pedig: boldog-boldogtalan háziállatot vehet magához, akinek fogalma nincs róla, ez mivel jár. (...) Én pszichológiai vizsgához és jogosítványhoz kötném az állattartást

– magyarázta az RTL Reggeliben az énekes, aki azt is elárulta, hogy a leghosszabb közösen töltött ideje 20 év volt egy Yorkival. Állítása szerint még családjával sem élt ilyen hosszan együtt.