Rengeteg ötlete van még Greta Gerwignek.

Nem túlzás kijelenteni, hogy mostanra szinte a fél világ Barbie-lázban ég, a jövő héten ugyanis megérkezik a mozikba Greta Gerwig várva várt vígjátéka. Ennek apropójából a People magazin egy tematikus különkiadást is készített, amelyből megannyi kulisszatitok és érdekesség mellett az is kiderült, hogy a rendezőnő már folytatáson gondolkodik. Mint mondta, reméli, hogy a most érkező mozi csak a kezdet, amit egy rakás másik Barbie-film követ majd.

„Az egésznek van egy sajátos hangulata, humora és jó érzést sugároz, no és persze maga a világ is csodaszép. Vissza szeretnék még térni Barbie Landre” – idézte az IGN Gerwiget, akinek következő projektje a Narnia-sorozat újragondolása lesz, utána viszont könnyen lehet, hogy valóban visszaül a rózsaszín rendezői székbe, hiszen nem csak ő, hanem a babákat gyártó Mattel is vevő lenne még néhány játék-alapú filmre.