Így néz ki tíz héttel a szülés után.

Büszkén vállalja szülés utáni alakját Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő május 11-én adott életet harmadik gyermekének, Amarának, s bár úgy érzi, ez után a szülés után nehezebben mennek le a terhesség alatt felszedett kilói, a rengeteg pozitív visszajelzésnek köszönhetően nem nagyon érzi szükségét annak, hogy takargassa magát.

Lehet takargatni, de büszkén is lehet viselni a pluszkilókat. Én egyelőre inkább a takargatós kategóriába tartozom, de egyre inkább merek felvenni testhezálló ruhadarabokat is, amit a támogató közösségemnek köszönhetek! Nektek!

„Az önelfogadás mindig könnyebb, ha az ember külső pozitív visszajelzéseket is kap. Sok szempontból egy nagyon káros helynek találom a közösségi platformokat. Elég sok rossz dolog felírható a számlájukra, viszont ugyanannyi jó is. Csak rajtunk áll, hogy melyik oldalra helyezzük a nagyobb fókuszt. Én a pozitív oldalát választottam már évekkel ezelőtt is, és az alakommal kapcsolatban is erre támaszkodom most. Jó úton járok abban, hogy elfogadjam, ami van, de ettől függetlenül tenni szeretnék azért, hogy egy kicsit jobban érezzem magam a bőrömben. Nagyon fontos, hogy ne bántsuk, hanem támogassuk egymást. Azt adjuk, amit visszafele is szívesen fogadnánk!” – írta a sokat dicsért háromgyermekes édesanya a friss fotóhoz, amit akkor tud megtekinteni, ha ide kattint.