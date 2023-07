Ment az adok-kapok.

Mint azt mi is megírtuk, a Forbes magazin elkészítette a jubileumi, tizedik celeblistáját, amely a negyven legértékesebb hazai celebet tartalmazza. A listát a tavalyi évhez hasonlóan idén is Majka vezeti, aki műsort is vezet, telt házas koncerteket csinál, valamint a bulvármédiában is sokat szerepel. Második helyen a szintén kétszeres „aranyérmes” Sebestyén Balázs végzett, aki ugyancsak folyamatosan jelen van több médiafelületen.

Az alapötletet egy humoros megjegyzésre pedig éppen a fent említett magazin új címlapfotója szolgáltatta, amin Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, azaz a Rádió1 műsorvezetői láthatók.

Rettentően tisztelem az olyan korrekt médiumokat, akik megjelenést biztosítanak a »futottak még« kategória szereplőinek is!

– írta az eredeti bejegyzésében Majka, amire persze nem maradt el a válasz a másik műsorvezetőtől:

Régóta szeretett volna Maja egy közös képet velünk, végre összejött neki…

– jegyezte meg szellemesen Sebestyén Balázs.