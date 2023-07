Rendesen belevörösödött kolléganője feje, de csak sikerrel járt.

Fotó: instagram

Pár hónappal ezelőtt vírusként kezdett terjedni a MSCHF divatmárka egyik lábbelije, egy rajzfilmbe illő, hatalmas, piros gumicsizma, amiben a közösségi oldalakat pörgetve lehetetlen volt nem belefutni.

A szokatlan formájú cipő ugyan mikrotrendnek bizonyult, azaz amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan a süllyesztőbe is veszett, de most egy újragondolt verziója visszatért: ezúttal egy Crocs papucsra hajazó dizájnnal, valamint élénksárga színnel bukkant elő, hogy megkeserítse az őt felhúzó emberek életét. Merthogy a csizmába belebújni még nem nagy dolog, de levétele fura kialakítása miatt már-már extrém sportnak számít.

Ezzel fürdött be most Paris Hilton is, aki egy Instagramra felöltött videóban mutatta meg, milyen küzdelmes is volt megszabadulnia a lábbelijétől. Pontosabban nem is neki, hanem inkább kolléganőjének, aki

a földön ülve, két kézzel és kivörösödött fejjel próbálta leráncigálni a cipőt a DJ-ről.

A kemény munka aztán meghozta gyümölcsét, csak kijutott Hilton lába a csizmából, ami után megkönnyebülve kiáltott fel. Bár a felvétel itt véget ért, remélhetőleg azóta a másikat is sikerült lehámozniuk róla.