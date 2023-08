Kérdezz-feleleket tartott rajongóinak a tévés.

Demcsák Zsuzsa épp Gáspár Zsoltival forgatja a Farm VIP új évadát, ami tavaly hatalmas népszerűségnek örvendett a tévénézők között. A műsorvezető a napokban Facebook-oldalán kérdezz-feleleket tartott követőinek, akik többek között arra voltak kíváncsiak, megy-e nyaralni idén a gyerekeivel.

„Sajnos nem. Nem pihentünk évek óta” – érkezett a kétgyerekes édesanya válasza.

A posztból az is kiderült, hogy a tévészereplések mellett nemcsak nyaralásra nem tud időt szakítani, hanem válása óta egy új párkapcsolat sem fér bele az életébe. Demcsák még tavaly októberben jelentette be, hogy elválik indiai származású férjétől, akit a 2019-es Ázsia Expressz forgatásán ismert meg. A szerelmesek az esküvővel se vártak sokat, a következő évben össze is kötötték életüket. Kezdetben csak a közös posztok fogyatkoztak meg, annak nem volt jele, hogy bármi gond lenne a házasságukkal. A műsorvezető korábban arról is beszélt, hogy válása óta a családjában lelt támaszra, szülei mellett a lánya és a fia segített neki átvészelni a nehéz időszakot.

„Párkapcsolat, vagy most csak a munka?” – kérdezte egy másik hozzászóló, amire röviden csak annyit válaszolt a tévés: „csak a munka”.

