Így még biztosan nem láttuk a filmsztárt.

Fotó: YouTube

Ahogy arról korábban írtunk, a Netflix Arnold Schwarzeneggerrel együttműködve nemrég a Fubar című vígjátékkal és egy Arnold címmel megjelent dokusorozattal rukkolt elő. És ha már két projekten is együtt dolgozott a streamingóriás a filmsztárral, akkor már egy vicces tiszteletbeli ranggal is kitüntették őt: a Chief Action Officer pozícióval, vagyis az akciófilmekért felelős ügyvezető igazgató lett az Osztrák Tölgyből.

Egy előző kisfilmből már láthattuk Schwarzeneggert, amit egy kocsin áthajtva szó szerint berobogott a Netflix központjába egy tankkal, hogy akciódúsabbá tegye a hétköznapokat az irodában. Most viszont egy újabb humoros kis videót kaptunk, ahol a 76 éves akcióhős baristaként robbantja az ott dolgozók reggeli kávéját az arcukba. Majd a bárpult előtt feltűnik Gal Gadot is a napi koffein adagjáért, de színésztársának gondja adódik a kávéfőzővel, ezért a segítségére siet, hogy aztán Schwarzeneggert is megkóstoltassa a saját főztjével.