Úgy véli, az utazás rossz szelleme elátkozta őt, hiszen nem először fordult elő vele ilyesmi.

Majoros Péter, azaz Majka nem véletlenül érzi úgy, hogy utazásain átok ül. Korábban ugyanis olyan is megesett, hogy a Lufthansa úgy hagyta el a csomagját, hogy soha többé nem került elő, a British Airways pedig két nap késéssel vitte ki neki csomagját Kanadában. A rapper-műsorvezetőt most újabb csapás érte: családjával egy földközi-tengeri utazáson szeretett volna részt venni, bőröndjének azonban ezúttal is nyoma veszett, ezért ez a nyaralás sem lehet számára felhőtlen.

Rómából indul a hajó holnap délelőtt, és tegnap este érkeztünk meg ide. Hát, a Wizz Air nem tudta megugrani azt a feladatot, hogy egy 1 óra 40 perces repülőúton, ahol nincsen csatlakozás, nem kell pakolni, megérkezzen a bőröndöm. Ahogy ezt így mesélem, arra gondolok, lehet, nincs is nagyobb veréb nálam a világon, ha utazásról van szó

– háborgott egy Instagramra feltöltött videóban a rapper-műsorvezető, kiemelve: a négy bőrönd közül, amit feladtak, csak az övé tűnt el.

Ráadásul minden cuccom benne van, és nem is nagyon tudunk várni. Azt mondták a római reptéren, hogy nem érkezett meg hozzájuk, és nem tudják, hogy hol van, valószínűleg Budapesten maradt. Egy ismerősöm felhívta a budapesti kiszolgálót, de ott meg azt mondták, nem látják a rendszerben. Tehát most így az van, hogy nem tudom, hol van a bőröndöm, tele az összes ruhámmal, személyes dolgommal, ráadásul vannak benne olyan dolgok, amiket nem is nagyon tudok pótolni. És most itt ülök Rómában egy étteremben, ugyanabban a ruhában, mint tegnap

– mesélte a tévés, aki – elmondása szerint – kénytelen volt felesége, Majoros Hajnalka trikójában aludni.

Videóját így zárta:

Ezek a repülőtársaságok hogy a francba tudnak úgy működni, hogy megengedhetik maguknak ezt? Én értem, hogy a bőrönd nem feltétlenül hozzájuk tartozik, de én tőlük veszem a jegyet. Szóval kedves Wizz Air, valahogy oldjuk már meg, hogy valahogy megjöjjön a csomagom a ma esti géppel, mert azért ez nekem nagyon fontos lenne.

A rapper a 24.hu által szemlézett bejegyzésben egyébként azt írta:

Vajon mi történt most, hogy végre utazunk ?:))) Dobpergés.....!!!! Igeeen!! megint eltűnt a csomagom... Elképesztő...

Posztjához az X-Faktor felfedezettje, Manuel is kommentelt, mégpedig azt, hogy

Én el se érem a gépet.

Mint ismert, az énekes azért késte le nemrégiben a gépét, mert drága parfümöket nézegetett.