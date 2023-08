Sokat mutató öltözékében egy beöltözős eseményre sietett.

Meglehetően ritkán lépnek olyan ruhában utcára az emberek, mint amilyenben egy 21 éves brazil modell-influenszer mutatkozott a minap: a bikininek is nevezhető szett bizony nem bízott sokat a képzeletre – nem is engedték fel a fiatal nőt a repülőgépre a brazil Navegantes reptéren, hiába volt jegye. A modell-influenszer, Kine-Chan saját bevallása szerint egy beöltözős eseményre sietett, ám mivel nem volt elég ideje a készülődésre, már a repüléshez is azt a jelmezt kapta fel, amelyben a rendezvényen szeretett volna megjelenni.

A reptéri ellenőrök azonban nem engedték felszállni, mondván, szettje túlságosan is sokat mutató. Kine-Chan egyébként egy Rebecca nevű animekarakternek öltözött be, aki a Cyberpunk: Edgerunners című Netflix-sorozatban szerepel.

Egy nagyon idegesítő dolog történt velem a hétvégén! Rebeccának öltözve próbáltam meg felszállni egy gépre a Navegantes reptéren. Tisztában voltam azzal, hogy elkéshetek a cosplay eseményről, szóval úgy döntöttem, rendes ruhák helyett a jelmezembe bújok, hogy ezzel is megspórolhassak magamnak egy kis időt. De hazaküldtek, hogy öltözzek át, mert amit viseltem, nem igazán felelt meg

– mesélte az influenszer, akinek a története eléggé megosztja az internetezőket. Vannak, akik mellette állnak, mások azonban kemény kritikát fogalmaztak meg vele szemben.



Az influenszer egyébként a visszafogottabb ruhadarabokat is kedveli.

(via New York Post)