Alakja miatt korábban gúnynevekkel illették, mára azonban mágnesként vonzza a férfiakat az a 28 éves nő, aki kendőzetlenül őszinte előtte-utána fotókkal az interneten is fel meri vállalni, hogy korábban 160 kilót mutatott alatta a mérleg. A kétgyermekes nőt, Cheryne Guebbast, aki a franciaországi Montbéliard településén él, gyerekkora óta bántották testsúlya miatt. A drasztikus életmódváltás mellett 2021-ben döntött, azóta pedig 80 kilótól sikerült megszabadulnia.

Guebbas a gyomor bypassműtétén is átesett, de fogyását az is elősegítette, hogy nagyon ügyelt arra, mit eszik, és mindennap edzett. Éppen a rengeteg edzésnek köszönheti, hogy nem volt szükség a fogyástól megereszkedett bőr műtéti eltávolítására. A kétgyermekes nő azt mondja: mindig is egészségesnek hitte magát, jóllehet a sétával és a felöltözéssel egyre inkább meggyűlt a baja. Akkor látta be, hogy ez így nem mehet tovább, amikor egy nap egy csúszdákkal, mászókával és labdamedencével felszerelt játszóházba vitte nagyobbik fiát, a most 6 éves Abdal-Malickot. A kisfiút egy pillanatra szem elől tévesztette, és pánikba esett, de nem tudott felmászni sehova, hogy megkeresse a gyermekét.

11 Galéria: 80 kilót fogyott a kétgyermekes édesanya Galéria: 80 kilót fogyott a kétgyermekes édesanya (Fotó: mediadrumimages / Cheryne Guebbas / Northfoto)

Három hónappal a bypassműtét után ismét teherbe esett, a műtétet végző orvos pedig meg volt győződve arról, hogy képtelen lesz leadni pluszkilóit.

Guebbas azonban a

kicsi Luqman születése és a férjétől való válása után turbófokozatra kapcsolt, ami az edzést és a diétát illeti. Naponta másfél órát edzett, aminek meglett az eredménye.

Az egyetlen hátránya a fogyásnak az, hogy a férfiakat csak a külsőm érdekli, a személyiségem nem. Az ilyesmi nekem nem jön be

– jelentette ki a nő.