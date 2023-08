Úgy véli, nem lenne boldogabb, ha ilyen vonásokkal rendelkezne.

Dér Heni az utóbbi időben többször hangoztatta a közösségi oldalán, hogy nem hisz a szépítő filterekben, követői rendre igazat is adnak neki ebben. Az énekesnő, aki pár héttel ezelőtt adott életet második gyermekének, Blankának, gyakran posztol is magáról olyan fotókat, amelyeket egyáltalán nem szerkesztett meg, hiszen szereti önmagát adni és a valóságot megmutatni. Most kivételesen egy filterekkel feljavított szelfit tett közzé. Azt mutatta meg, hogy nézne ki a tökéletes Instagram-világban,

Így néznék ki egy tökéletes insta-világban... Vajon jó dolog becsapni magunkat és mást?? Sőt, ha így néznék ki mi történne??? Boldogabb lennék?? Szerintem nem.. Sőt, az sem, aki eddig múló külsőségekkel bántotta a másikat... Nagyon sekélyes, gyerekes dolog... Inkább bántás helyett dobj oda valakinek egy smiley-t..:)) Meglepődnél, ha visszamosolyognának ugye?? Meghiszem azt...

– írta ki a kétgyermekes énekesnő.

Dér Heni korábban sem riadt vissza attól, hogy szerkesztetlen fotókat tegyen közzé magáról. Ha látni szeretné, hogy néz ki az énekesnő filterek nélkül, kattintson ide és ide.