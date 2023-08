Komoly sikereket ért el alig két hónap leforgása alatt.

Fotó: Kaszás Tamás / Velvet

Mint azt mi is megírtuk, Gáspár Bea nemrég komoly elhatározásra jutott: úgy döntött, hogy újra vissza szeretné nyerni korábbi súlyát. A Hal a tortán háziasszonya – miután több sikertelen nekifutás után is a kilókkal küzdött – 2019-ben végül gyomorszűkítő műtéten esett át. A beavatkozást követően drasztikusan sikerült lefogynia, ami az egészségi állapotán is rögtön meglátszott. Súlyproblémái azonban később kiújultak, így ezúttal más megközelítésből állt neki a fogyásnak.

Hogy bírom a diétát? Annyiszor hallom ezt a kérdést, és igen, őszintén bevallom, hogy nehezen! Mint sokan tudjátok, három évvel ezelőtt egy gyomorszűkítő műtéten estem át, aminek következtében 20 kilót fogytam, és rendeződtek a vércukor- és pajzsmirigyproblémáim is. Azonban az idő előrehaladtával ezek a kilók visszakúsztak rám

– kezdte az Instagram-posztjában Gáspár Bea.

Már több mint 2 hónapja úgy döntöttem, hogy életmódváltásba kezdek, tudatosan figyelek a táplálkozásra. Sajnos nem haladok úgy, ahogy terveztem. Sokszor csábultam el, de ki az a bolond, aki nem eszik a saját szülinapi tortájából?! Eddig a két hónap alatt 5 és fél kilótól sikerült megszabadulnom, és célom még további 5-6 kiló leadása

– osztotta meg követőivel Gáspárné, aki arról is beszélt, hogy egy kapszula is segítségére van a jó eredmény elérésében, ami segíti a súlycsökkentésben és az anyagcseréje felgyorsításában.

Motivált vagyok, hiszen tényleg látom és érzem a változást, beindult a fogyásom!

– jelentette ki a bejegyzésében, amit a Bors szúrt ki.