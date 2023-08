Az állatokkal és a növényekkel is úgy kellene bánni, mint az emberekkel, véli egy amerikai szerelmespár, akik éppen ezért csak az elgázolt állatok húsát és a vadnövényeket hajlandók megenni. A 41 éves férfi, Eric Joseph Lewis és 26 éves barátnője, Jess Russell életmódját sokan rizikósnak tartják, de a szerelmesek szentül hiszik, hogy szokásaikkal jobb hellyé teszik a világot, nem mellesleg spórolni is tudnak.

Mint mesélik, boltba csak ritkán járnak, és nem is költenek sokat: hetente 50 dollárt (mintegy 17.500 forintot) szánnak az üzletekben vásárolható élelmiszerekre. Szinte csak kombuchát (édesített fekete teát) és kókuszjoghurtot vesznek, és inkább mindennap megkeresik, mit ehetnek meg: bogyós gyümölcsökből smoothie-t, a csalánból pedig pesztót készítenek, ha pedig egy elejtett vagy elütött szarvas tetemére bukkannak, akár 45 kiló húst is el tudnak tenni maguknak. A marylandi Knoxville településén élő férfi úgy véli, az elgázolt állatok húsa nem is olyan rossz, mint sokan hiszik.

Napi szinten eszek vadon növő ételeket, és sokat termesztek is. Szerintem a növényekkel éppúgy kellene bánni, mint az emberekkel. Az oposszumokat, mókusokat és ürgéket kedvelem. Ha túl tudod tenni magad azon, hogy egy elhullott állatot eszel, és nem félsz, felismerheted azt is, hogy szabadon élte életét, és így tisztelheted

– magyarázta a kertészeti oktatóként ténykedő Lewis, aki azt is elárulta, hogy húsz évvel ezelőtt váltott életmódot, amikor jobban belemerült a jógába és a meditációba. Egy ideig sátorban élt egy erdő kellős közepén, és csak heti egy napot dolgozott festőként, hogy fussa neki élelmiszerre. 2010 óta érdekli a táplálékkeresés e különös módja, néhai nagybátyjának köszönhetően ismerkedett meg vele. Akkoriban egy áfonyaföldnél élt, jelenleg azonban már egy faiskolánál van az otthona, ahol gyümölcsöt, zöldséget és dióféléket is termesztenek. A férfi rengeteg időt tölt Floridában is, ahol gombászni szokott, valamint csapdákat állítani vaddisznók és leguánok számára. Gombát keresni pedig keverék kutyáját, Leelát is tanítja.

12 Galéria: Csak az elgázolt állatok húsát és vadnövényeket hajlandók enni Fotó: Eric Joseph Lewis / SWNS / Northfoto

(via New York Post)