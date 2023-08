Elképesztő öröm érte Hajas Lászlót, ugyanis nagylánya, Orsi a hétvégén megházasodott.

A mesterfodrász közösségi oldalán osztott meg egy fotót a fiatal szerelmesek nagy napjáról, ahol éppen egy hintóban ül, és gyermeke kezét fogja. A fodrász lányának egyébként ez a második házassága, korábban 2015-ben, Las Vegasban ment férjhez, szülei akkor a távolság miatt csak online tudták követni a ceremóniát. Mostani párjával a Prónay-kastélyban tartották meg a menyegzőt.

Férjhez ment a nagylányom!

– írja Instagram-posztjában Hajas.

„Nemcsak én kísérem majd az oltárhoz, de a hajáért is én felelek majd. Ha csak rágondolok, meghatódom, de boldog is vagyok, mert nagyon jó párt választott. A leendő vejem rendes, kedves, jóravaló férfi, akit az egész családunk szeret. Sokszor töltjük együtt a szabadidőnket, és imádom őket együtt is. Látom rajtuk, mennyire boldogok, ennél többre pedig nem vágyhat egy szülő” – nyilatkozta korábban a Blikknek Hajas László lánya esküvőjéről.