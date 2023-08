Egy 34 éves greenocki nő elérte, hogy totyogós gyermeke igazi sztár legyen a TikTokon. A kis Ivy Connelly még csak hároméves, de nagyon élvezi, ha kamerázzák őt és előszeretettel szórakoztatja 126 ezres követőtáborát a népszerű közösségi platformon, pedig anyja, Sam Connelly a leghétköznapibb helyzetekben szokta megörökíteni őt: többek között akkor is levideózza, amikor fánkot eszik, játszik a kutyájával vagy éppen hisztizik, de a legtöbb videó arról van, ahogy a kis Ivy skót akcentussal beszél és szlengeket is használ. A csöppséget már a helyi boltokban is felismerik.

Pár hónapja a TikTok-videókkal pénzt is keresnek: a csöppseg az anyja elmondása szerint eddig 1200 dollárt (424 ezer forintot) keresett. Egyedi videókat is készít: 32 dollárba (11 ezer forintba) kerül egy születésnapi köszöntés tőle.

Egyre többet és többet kap. Csodálatos dolog, hogy futja belőle mindarra, amire Ivynek szüksége van, és már most elkezdhetek gyűjteni neki idősebb korára

– magyarázta a büszke édesanya, aki idén júliusban adott életet második gyermekének, Nolannek, s reméli, a kisfiú is influenszer lesz.