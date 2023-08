Nem csak teniszjátékával keltett feltűnést.

Megosztja az internet népét az a videó, amely a US Open hivatalos Instagram-oldalára került fel. A felvételen Fucsovics Márton látható, aki közel négy és fél órás csatában nyert Sebastian Korda ellen az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójának hétfői játéknapján New Yorkban. Fucsovics szemmel láthatóan nagyon örült ennek a győzelemnek – főleg, hogy vissza tudott vágni a múlt heti winston-salemi vereségért –, s már az első szett után sem tudta visszafogni magát: ahogy azt a videón is feliratozták, Hulk-üzemmódra kapcsolt.

Fucsovics örömében letépte magáról a mezét, és megmutatta kidolgozott izomzatát. A feszítéséért pedig kapott hideg-meleget a kommentelőktől.

Előbb volt a gumiember Novak Djokovics, most meg van egy Hulk Fucsovicsunk.

Korda túlértékelt volt, ez a pasi meg túlreagálja a dolgokat.

Már megbocsássanak, de erről szól a tenisz?

Túl korán kérkedik. Ez még csak az első szett volt!

Mióta lett olyan a tenisz, mint a pankráció?

Ez a pasi azt hiszi, hogy ő Djokovics. Mondjuk az igaz, hogy izmosabb nála.

Szerintem ezt minden férfi teniszezőnek kötelezően csinálnia kellene.

Djokovics azért tépi le magáról a pólót, hogy megmutassa, mennyire örül a győzelmének, ez a férfi pedig csak levette a sajátját. Így ünnepelte, hogy megnyert egy óriási csatát. Szerintem ez egy jó dolog

– jegyezték meg.

A 31 éves teniszező maga is megosztotta a fenti videót a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében, ahogy az összes többit is, amit más tett közzé a szóban forgó hulkos feszítéséről.