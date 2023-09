Az énekesnő keddi posztjára kontrázott rá.

Ausztriából jelentkezett be a közösségi oldalán Krausz Gábor, aki a jelek szerint már nem kesereg, amiért zátonyra futott Tóth Gabival köttetett házassága. A friss Instagram-bejegyzés tanúsága szerint a séf Kreischbergben tartózkodik, bejegyzésében egy ottani szállodát is megjelölt, ám a posztszöveg, mondhatni, ennyiben ki is merül. Két szó azonban igen beszédes, a Séfek séfek zsűritagja ugyanis azt is odaírta a róla készült képhez, hogy

New chapter,

ami magyarul új fejezetet jelent. Érdekesség, hogy éppen ugyanezek a szavak jelentek meg kedden Tóth Gabi Instagram-oldalán is: az énekesnő a 24 órán át elérhető Instagram-történetében közzétett szelfijéhez fűzte azokat.

Hasonló fricska lehet ez Krausztól, mint az, amikor a Dancing with the Stars című show-műsorban való szereplése kapcsán azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy új táncpartnere, Mikes Anna tényleg kihajtja belőle a szuflát is. Mint ismert, Tóth is hasonlóan fogalmazott 9 hónappal ezelőtt a Fricska táncegyüttesről egy virálissá vált videóban:

„Velük dolgozni… olyan energia volt! Meg azért hát kihajtották belőlem a szuflát rendesen!”

Tóth és Krausz egyébként azóta nem követik egymást az Instagramon, hogy bejelentették válásukat, a séf a jelek szerint azonban szívesen szúr oda csípős poénokkal egykori kedvesének.