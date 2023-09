Az énekesnő a baleset óta 38 műtéten esett át.

A mesterséges intelligencia képalkotó programjának segítségével alkották meg azokat a felvételeket, amelyek megmutatják: hogyan is nézne ki most Judy, azaz Kiss Judit, ha 25 évvel ezelőtt nem szenved súlyos autóbalesetet. Mint ismert, a Groovehouse énekesnője 1998. december 4-én Szolnok felé tartott zenésztársaival, amikor egy teherautóval ütköztek. A Vándor című dal előadójának több csontja eltört, a tüdejét átszúrta az egyik bordája, és az arca is roncsolódott.

Judy arcát most a régi, még a baleset előtt készült fotói és a mostani fényképei alapján hívták életre a Story magazin munkatársai, mert az énekesnő látni szerette volna, hogyan nézne ki, ha nem szenved balesetet. Noha az arca egyik fele nem sérült, többször korrigálták a másik feléhez.

Milyen jó látni, hogy szimmetrikus az arcom. Milyen fura, hogy mit meg nem adtam volna azért, hogy ne történjen meg a baleset, de most, a képet nézve, aminek ismerősnek kellene hatnia, mégis idegen. Mindamellett, hogy tényleg nagyon hasonlít, és ez én lennék. A mostani arcom teljesen beépült a lényembe, és ha azt mondanák, visszakaphatom, nem is tudom, hogy szeretném-e. Most már a régi lenne nagyon idegen, azt kéne megszoknom

– mondta a magazinnak az énekesnő, akinek szavait a femcafé idézte. Arról is említést tett, hogy a régi külsejével már álmodni sem szokott, jóllehet ez korábban megesett.

Most már nem is álmodom a régivel, teljesen idegen számomra. Ahogy ezek a fotók is. Ugyanakkor felismerem magam, a tekintetem, és érdekes látni, hogy alakultam volna

– tette hozzá.