Tetőfokára hágott köztük a feszültség.

Hamarosan képernyőre kerül a Nyerő Páros hetedik évada, melyben ezúttal Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin is próbára teszi a szerelmét. Az énekes és fiatal kedvese csak ritkán mutatkoznak kamerák előtt, hiszen magánéletüket féltve őrzik, Evelin ráadásul nem is nagyon szeret szerepelni, ám az RTL népszerű sztárpárshow-jáért kivételt tettek. Az új évadnak péntek délelőtt meg is jelent az előzetese, melynek tanúsága szerint a feszültség is a tetőfokára hág a sorsdöntő feladatok közben.

Domján Evelint például teljesen elragadja a játék heve. Az egyik adásban üvöltözik is majd a férjével.

Akkor menjen rá az egész életünk erre a játékra!

– szúrja oda az X-Faktor korábbi győztesének.

A celebreality előzetese itt érhető el:

(via RTL)