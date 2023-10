Rottweilerével elválaszthatatlanok lettek.

Imádott kutyájával, Bailey-vel pózol legújabb képein Tóth Andi, akik a jelek szerint már túltették magukat a pár nappal ezelőtti kutyatámadáson. A divatiparba betörő énekesnő kedvencéért sokan aggódtak az elmúlt napokban, hiszen nemrég a nyakának ugrott egy mezőn egy póráz nélkül sétáltatott husky, alig tudták leszedni róla. Az X-Faktor korábbi győztese az ilyen esetek elkerülésére egy önvédelmi eszközt is kapott kutyatrénerétől.

Azt már korábban is sejteni lehetett, hogy Tóthot és szeretett rottweilerét meghitt, bensőséges kapcsolat köti össze. Erről árulkodnak azok a fotók is, amelyeket a saját ruhakollekcióval is büszkélkedő énekesnő közzétett az ősz beköszöntével. A felvételeken Bailey a gazdája lábai között terült el a szőnyegen. Az azonban, hogy puszit is adtak egymásnak, nem tetszett minden Instagram-felhasználónak.

Szeretem a kutyusokat, de ez a nyelves túl sok

– adott hangot véleményének az egyik rajongó.

Az énekesnő ugyanakkor dicsérő kommenteket is kapott.

A kutyusod szépen összenőtt veled, egy telepatikus viszony alakult ki közöttetek, szépek vagytok, a fotó festői!

– jegyezte meg egy másik Instagram-felhasználó.