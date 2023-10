A rapperrel 13 éve szeretik egymást.

Még sokáig szeretné élvezni a férje, Majoros Péter, azaz Majka és gyermekei, Marián és Olivér szeretetét, de egyre többször foglalkoztatja az elmúlás gondolata Majoros Hajnalkát. Az egykori modell ezt annak kapcsán vallotta be, hogy nemrég betöltötte 40. életévét, ami – elmondása szerint – egyáltalán nincs ellenére. A születésnapja is különlegesre sikeredett: meglepetés meglepetést követett a nagy napon, de az ajándékcunami mellett félrevezetésben is volt része.

A kétgyermekes anyuka utóbbival kapcsolatban: a rapper-műsorvezető a családjánál és a barátainál is elérte, hogy hazudjanak a különleges buli érdekében.

Hazugságok sorozata volt az egész! Peti nem egyedüli résztvevője volt a hazugságspirálnak, hanem magával rántotta a barátaimat és a családomat is! (...) Peti imád szervezni és meglepetést okozni. Pár nappal a születésnapom előtt mondta először, hogy elmehetnénk kettesben vacsizni aznap. Már ennek nagyon örültem, mert az utóbbi időben rengeteget dolgozott, és amikor éppen nem forgatáson vagy fellépésen volt, akkor a családdal utaztunk el valahová

– mondta a hot! magazinnak nevetve az egykori Playmate, aki elmondása szerint gondolt arra, hogy valamivel készülni fog a férje, de nem élte bele magát ebbe. Előző este azonban az egyik barátnője arra kérte, indítsák a napot egy lovardában.

Nem volt kedvem ehhez, mert inkább az estére akartam volna készülni, de ezt nyilván nem engedték! Abban a pillanatban, amikor bementem, megszólalt a Happy Birthday című dal. Még ekkor sem sejtettem semmit, csak azt gondoltam, milyen aranyosak, hogy már ilyen korán felköszöntenek.

Kaptam egy lovas szatyorban ajándékot, ezenkívül lufikat raktak ki, de egy dolgot nem vettem észre: egy hatalmas, feldíszített ló állt bent! Egyáltalán nem számítottam arra, hogy kapok egy saját lovat! Csodálatos, kilencéves kanca, szép nagy szempillái vannak, és Baba a neve. Még most is alig hiszem el, hogy ő az én lovam!” – mesélte a kétgyermekes édesanya, akinek szerettei Etyekre szerveztek meglepetés bulit.