De miért voltak erőspaprika-füzérek a nyakában?

Nem bízta a véletlenre, a Sztárban Sztár leszek! harmadik élő show-jában is egy extrém szerelésben zsűrizett Köllő Babett. A TV2 tehetségkutatójának mestere vasárnap este egy mélyen dekoltált, bőr melltartóval feldobott, állatmintás öltözékbe bújt, melyet egy bőröv és a felemás szoknyarész is különlegessé tett. El is halmozták dicséretekkel a 44 éves színésznőt; az Instagramon például többen megjegyezték kommentben, mennyire hasonlít a kolumbiai énekesnőre, Shakirára.

Köllő szettjét a nyaklánca is különlegessé tette, ami leginkább néhány erőspaprika-füzérre hasonlít.

Köllő az egy héttel ezelőtti élő adásban egy másik hírességet idézett meg: úgy festett, akár a Baywatch sztárja, Pamela Anderson.