Sokan együtt tudnak érezni vele.

Mindenkinek van egy hétköznapi arca, de nem mindenki meri megmutatni azt, főleg nem az Instagramon, ahol a legtöbb bejegyzés szerkesztett vagy jól láthatóan filterekkel van feljavítva. A hazai hírességek közül azonban egyre többen vannak, akik meg merik mutatni követőtáboruknak, milyenek is valójában a hétköznapjaik. Legutóbb Gömöri András Mátéról írtunk ennek kapcsán, aki őszinte fotót mutatott arról, hogyan is alakul az élete Kanadában. A testépítő-színészhez hasonlóan cselekedett a minap a Trendmánia műsorvezetője, Czippán Anett is, aki arról posztolt képet a közösségi platformjára, hogyan várta, hogy végre lejárjon a mosógépe.

Mikor harci díszben állsz, időre oda kell érned, de a mosás még mindig nem járt le, hiába indítottad úgy a gépet, hogy pont végezzen, mire menned kell, ki kellene teregetni, de csak nem hagyja abba, na az a pillanat, na az...

– írta követőinek a kétgyermekes édesanya, akinek problémáját többen átérezték a követők közül.

Pár napja is közzétett egy hasonló bejegyzést.